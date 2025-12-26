Die Weinsammler-App CellarTracker hatte sich eine auf den ersten Blick recht einfache Aufgabe gestellt. Das US-Startup wollte ‌auf Basis von ‌OpenAIs ChatGPT einen KI-Sommelier entwickeln, der Nutzern auf Basis ihrer persönlichen Präferenzen Empfehlungen gibt. Dabei stiess die Firma auf ein unerwartetes Problem: «Er ist einfach sehr höflich, anstatt einfach zu sagen: 'Es ist sehr unwahrscheinlich, dass Ihnen der Wein schmeckt'», sagt CellarTracker-Chef Eric LeVine. Erst nach sechs Wochen Arbeit an ihren Eingabeaufforderungen hätten sie «Kollege KI» dazu gebracht, ehrliche Empfehlungen abzugeben.