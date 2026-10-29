Von den 14 vollen Jahrzehnten seit 1880 gab es nur zwei, in denen das reale Gewinnwachstum den Wert von 5,8 Prozent übertraf, so die Studie von Lustig. Es sei zwar durchaus machbar, aber ein sehr ehrgeiziges Unterfangen. Ein Blick zurück in die 2010er-Jahre zeigt das auf. Damals verzeichneten die realen Gewinne pro Aktie (EPS) ein enormes Wachstum. Dieser Anstieg war jedoch nicht auf ein höheres Produktivitätswachstum zurückzuführen - die Produktivität nahm lediglich um etwa 1 Prozent pro Jahr zu.