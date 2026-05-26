Besonders das Kerngeschäft mit Smartphones schwächelte. Die Auslieferungen fielen um 19 Prozent auf 33,8 Millionen Geräte. Dies ist dem Analysehaus Omdia zufolge der stärkste ‌Rückgang unter den fünf grössten Herstellern weltweit. Der Umsatz in der Sparte sank um 12,5 Prozent auf 44,3 Milliarden Yuan. Gleichzeitig investiert Xiaomi massiv ​in neue Geschäftsfelder wie Elektroautos und Künstliche Intelligenz. Dieses ​Engagement ist jedoch kostspielig und belastet ​die Bilanz. Der operative Verlust aus dem E-Auto-Geschäft und anderen neuen Initiativen summierte sich im ‌ersten Quartal auf 3,1 Milliarden Yuan.