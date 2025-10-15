Darin machte Herzog geltend, mit den 2009 und 2020 eingeführten Unternehmenssteuerreformen seien in der Schweiz die Anreize zur Ausrichtung von Dividenden anstelle von Löhnen gestiegen. Wiederholt aufgetaucht, aber vom Bundesrat wenig konkret beantwortet worden sei bisher die Frage, wie sich diese steuerliche Entlastung auf die Beiträge für die Sozialversicherungen auswirke.