In eine Schreiben von DIHK-Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben an die Spitzen der Industrie- und Handelskammern heisst es: "Bei uns leuchten zudem die Lampen auf Rot, weil wir sehen, in welcher Geschwindigkeit sich die Finanzierungssituation in den Unternehmen verschlechtert." Mit Blick auf die Bundesregierung heisst es: "Die Lage unserer Wirtschaft ist dramatisch - konsequentes Krisenmanagement und schnelleres Agieren sind jetzt unbedingt notwendig."