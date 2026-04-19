Kritischer sehen die Befragten demnach den Atomausstieg: 49 Prozent bewerten ihn als ​eher ​schlecht, 36 Prozent ⁠als eher gut, während 15 ​Prozent unentschieden sind. ⁠Gleichzeitig spricht sich laut Vorabbericht knapp die ‌Hälfte für einen verstärkten Ausbau erneuerbarer Energien aus und auch beim Ziel der Klimaneutralität ‌bis 2045 zeigt sich ein ​geteiltes Bild: 46 Prozent halten dieses Ziel für eher wichtig, 38 Prozent für eher unwichtig. ‌16 Prozent äussern ​hierzu keine Meinung, schreibt die Zeitung.