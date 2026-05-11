Gleichzeitig leidet der heimische Automarkt ​unter den hohen Spritpreisen. Der Absatz fiel im ​April im Jahresvergleich um 21,6 Prozent ​auf 1,4 Millionen Fahrzeuge, wie der Branchenverband CPCA mitteilte. Dies ist ‌der siebte monatliche Rückgang in Folge. Während das Inlandsgeschäft schwächelt, boomt jedoch der Export: Die Ausfuhren von Elektroautos und Plug-in-Hybriden schossen ​um ​111,8 Prozent in ⁠die Höhe. Die durch den Krieg der ​USA und Israels ⁠gegen den Iran ausgelösten hohen Kraftstoffpreise beflügeln die weltweite ‌Nachfrage nach E-Autos. Davon profitiert unter anderem der weltgrösste Elektroautobauer BYD, der seine Schwäche auf dem Heimatmarkt durch ‌starke Exporte ausgleicht.