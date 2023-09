Viele Menschen in China möchten einer Umfrage zufolge im nächsten Jahr gerne verreisen - vor allem nach Europa. Die bisher nur schleppende Erholung des Tourismus von den in China lange herrschenden Corona-Restriktionen könnte deutlich vorankommen, erklärte der Marktforscher IPK International am Dienstag. Nach der von der Reisemesse ITB veröffentlichten IPK-Umfrage gaben mehr als 80 Prozent der Befragten in China an, in den kommenden zwölf Monaten eine Auslandsreise zu planen. Am grössten sei das Interesse an Reisen nach Europa, gefolgt von Zielen in Asien. Die Chancen für eine umfassende Erholung europäischer Kulturreiseziele stünden daher sehr gut.