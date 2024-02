Der US-Pharmakonzern Merck & Co hat das vergangene Jahr unerwartet stark beendet. Im Schlussquartal gaben insbesondere die HIV-Impfung Gardasil und der grösste Kassenschlager, das Krebsmedikament Keytruda Schub. Aufs Gesamtjahr gesehen sorgte jedoch eine Kostenexplosion bei den Forschungsausgaben für einen kräftigen Gewinneinbruch beim Arzneimittelriesen. Unter dem Strich sank der Überschuss auf 365 Millionen US-Dollar (337 Mio Euro), wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Ein Jahr zuvor hatte Merck & Co noch 14,5 Milliarden Dollar verdient. 2024 soll der Gewinn aber wieder anziehen. Auf die Nachrichten legten die Aktie im vorbörslichen Handel um gut ein Prozent zu.