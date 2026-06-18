Die vorläufige Einigung zwischen den USA und dem Iran zur Beendigung ihres Konflikts habe den Handlungsdruck auf die Geldpolitik zwar erst einmal verringert, sagt Völker. Die Bank of England (BoE) dürfte mit Blick auf drohende Zweitrundeneffekte, mit denen sich die Inflation immer weiter in der Wirtschaft festsetzt, dennoch sehr wachsam bleiben: «Eine Zinserhöhung im Sommer ist längst nicht vom ‌Tisch.» Die BoE sieht sich mit einer Teuerungsrate von 2,8 Prozent konfrontiert, die vor allem auf die durch den Iran-Konflikt gestiegenen Energiepreise zurückzuführen ist.