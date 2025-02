Die Wahrscheinlichkeit einer längerfristigen Erholung der Preise hängt jedoch von einem gewissen Grad an Nachfragerückgang in Verbindung mit besseren Erntebedingungen in Westafrika ab, so Wateridge. «Solange wir den Produktionsrückgang in der Elfenbeinküste und in Ghana nicht unterschätzt haben und die Nachfrage weiter sinkt, werden wir in den Jahren 2025-26 einen ansehnlichen Überschuss erzielen.»