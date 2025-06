Kunden von Barry Callebaut reduzieren den Schokoladenanteil in ihren Produkten

Unterdessen reduzieren die Kunden von Barry Callebaut den Schokoladenanteil in ihren Produkten, was die Margen belastet. Im April senkte das Unternehmen seine Umsatzprognose für das Jahr, woraufhin die Aktie einbrach. Eine weitere Belastung für Barry Callebaut ist das Interesse von Aktien-Leerverkäufern, da das Kakaoangebot weiter knapp bleibt und die westafrikanischen Erzeuger die Verkäufe für die nächste Saison in Erwartung höherer Preise zurückhalten.