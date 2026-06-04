Ein kräftiger Anstieg der Betriebskosten hat die ‌Anleger ⁠des US-Cybersicherheitsunternehmens CrowdStrike am Mittwoch verschreckt. Die ⁠Aktie fiel nachbörslich um rund neun Prozent. Der ‌Konzern hatte mitgeteilt, dass ‌die Ausgaben im ​ersten Quartal wegen hoher Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) und Produktentwicklung um 15 Prozent auf 1,07 Milliarden Dollar gestiegen seien. Dies ‌überschattete eine angehobene Jahresprognose sowie einen angekündigten Aktiensplit im Verhältnis vier zu eins.