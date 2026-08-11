Das US-Raumfahrtunternehmen stellte am Montag ⁠für das dritte Quartal eine Bruttomarge zwischen 29 und 31 Prozent ‌in Aussicht. Damit verfehlte der Konzern ‌die durchschnittliche Schätzung der Analysten ​von 37,6 Prozent, wie aus Daten der LSEG hervorgeht. Die Aktie des im kalifornischen Long Beach ansässigen Unternehmens gab im nachbörslichen Handel um rund drei Prozent nach. Beim Umsatz ‌rechnet Rocket Lab im laufenden Vierteljahr dagegen mit 250 bis 265 Millionen Dollar und übertrifft damit die Erwartungen von ​238,5 Millionen Dollar.