Fehlt das Geld, dann wird in der Regel gespart. In der Studie gaben 71 Prozent der Befragten an, auf unnötige Ausgaben und Spontankäufe zu verzichten. Am ehesten wird laut den Angaben bei neuer Technik und Elektroprodukten (62 Prozent der Befragten) oder neuen Kleider und Accessoires (60 Prozent) gespart. Hingegen bleibt etwa die Reiselust ungebrochen. Zur Verfügung stehendes Geld wollen 38 Prozent der Befragten fürs Reisen nutzen.