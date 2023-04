"Neben dem Wunsch nach einem ruhigeren Wohnort dürften insbesondere die seit Jahren steigenden Mieten und das knappe Angebot in den Metropolen für viele ausschlaggebend sein", sagte ImmoScout24-Geschäftsführerin Gesa Crockford. "Diese Entwicklung verdeutlicht, dass es in den Metropolen an bezahlbarem Wohnraum mangelt." Die Lage sei angespannt und werde sich langfristig zuspitzen, wenn wirksame Massnahmen seitens der Politik ausblieben. Aktuell wird wegen gestiegener Zins- und Materialkosten weniger gebaut als in den Vorjahren.