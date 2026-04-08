London, 08. Apr (Reuters) - Der britische Ölkonzern Shell rechnet wegen des Nahost-Konflikts mit sprudelnden Gewinnen im Handelsgeschäft, ‌senkt ⁠jedoch zugleich seine Produktionsprognose für Gas. Die Handelsergebnisse ⁠im Chemie- und Produktgeschäft, zu dem auch der Ölhandel gehört, ‌dürften «deutlich höher» ausfallen als im ‌Vorquartal, teilte Shell am Mittwoch ​mit. Hintergrund sind die stark gestiegenen Ölpreise. Nach dem Angriff der USA und Israels auf den Iran Ende Februar kletterte der Preis für die ‌Rohölsorte Brent auf fast 120 Dollar je Barrel und damit auf mehrjährige Höchststände. Die grossen Ölkonzerne dürften wegen ​der stark gestiegenen Energiepreise Milliardengewinne einfahren.