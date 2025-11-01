2017 nahm das Volk eine Gesetzesänderung an, mit der der Bau neuer AKW verboten wurde. Energieminister Albert Rösti kündigte Ende August 2024 allerdings an, das Bauverbot aus dem Gesetz streichen zu wollen. Mitte August 2025 verabschiedete der Bundesrat die entsprechende Botschaft an die eidgenössischen Räte. Die Grünen haben bereits das Referendum angekündigt, sollte das Vorhaben im Parlament eine Mehrheit finden. Energiekonzerne betonen zudem, der Investitionsbedarf für den Bau eines AKW der neuesten Generation wäre äusserst hoch.