Lagerbestände reichen für den Moment

Die globalen Rohöl- und Produktbestände von rund 10,7 Milliarden Barrel seien auf dem Papier ausreichend. Doch ein Defizit von 17 Millionen Barrel pro Tag würde die Lagerbestände innerhalb von vier bis sechs Wochen auf das Niveau des Vorjahres reduzieren, so die SG-Experten weiter. «Dies ist ein Zeitraum, der mit einer Handelsspanne von 75 bis 90 US-Dollar pro Barrel einhergeht. Ohne wiederhergestellte Liefermengen müssen die Lagerbestände das Defizit ausgleichen, was die Bilanzen rasch verknappen wird.»