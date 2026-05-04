Die Nervosität ​der Anleger spiegelt sich ⁠am Aktienmarkt wider. Der Restaurantindex des Datenabieters LSEG ist seit Kriegsbeginn um fünf Prozent gefallen, was einem Marktwertverlust von mehr als ‌40 Milliarden Dollar entspricht. Dem Analysten Sebastien Fernandez von der Beratungsfirma Revenue Management Solutions zufolge ist die Marke von vier Dollar pro Gallone ein Wendepunkt. Eine Analyse von 14,6 Milliarden Restaurantbesuchen habe gezeigt, dass ‌die Zahl der Besuche mit steigenden Benzinpreisen zunächst langsam sinke. Überschreite der Preis jedoch vier Dollar, ​verdopple sich der negative Effekt.