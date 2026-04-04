«Eine solche europäische Lösung würde ein Signal an die Bürger unserer Mitgliedstaaten und an die Wirtschaft insgesamt senden und zeigen, dass wir geeint stehen und handlungsfähig sind», argumentieren der ​SPD-Chef und seine Kollegen in ihrem Brief an die EU-Kommission. «Sie würde zudem eine klare Botschaft vermitteln, dass diejenigen, die ​von den Folgen des Krieges profitieren, ihren Teil dazu beitragen müssen, die Belastung für die ​breite Öffentlichkeit zu mildern.» Eine solche EU-Abgabe würde es ermöglichen, vorübergehende Entlastungen gerade für Verbraucher zu finanzieren und die steigende Inflation einzudämmen.