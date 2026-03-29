In einigen Ländern liegen bereits Absatzdaten vor. Daten von Marketcheck zeigen für Grossbritannien einen «klaren und anhaltenden Anstieg» bei gebrauchten ‌Elektroautos seit Ausbruch des Krieges. In Frankreich verdoppelte sich der Anteil der verkauften Elektroautos beim Online-Gebrauchtwagenhändler Aramisauto in der Woche vom 9. März auf 12,7 Prozent. Einen ähnlichen Effekt habe es schon 2022 gegeben, als nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine der Energiepreis nach oben schnellte, sagte Aramisauto-Chef Romain ​Boscher. «Sobald ​Benzin mehr als zwei Euro je Liter kostet, macht das bei den ⁠Menschen einen bleibenden Eindruck.»