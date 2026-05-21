Hintergrund der Zurückhaltung sind die steigenden Lebenshaltungskosten in den USA. Hohe Inflation und ‌Benzinpreise von mehr als vier Dollar pro Gallone belasten die Budgets der Haushalte. Dies treibt preisbewusste Käufer in die Supermärkte des Discounters, wo ​sie vor allem günstige Lebensmittel und Artikel des ​täglichen Bedarfs kaufen. Der Konzern ​versucht nach eigenen Angaben, die Kostensteigerungen aufzufangen, um die Preise niedrig zu halten. Der ‌Iran-Krieg erhöht zudem die Kosten für Rohstoffe wie Harz und Verpackungsmaterialien.