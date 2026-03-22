Die oppositionellen Demokraten wittern jedoch eine grosse Chance. Sie machen die hohen Lebenshaltungskosten zum zentralen Thema ihres Wahlkampfs und hoffen, die Mehrheit im Repräsentantenhaus erobern und den knappen Vorsprung der Republikaner im Senat verringern zu können. Hohe Spritpreise sind dabei ein kaum zu überschätzendes Pfund. «Sie sind die für jeden sichtbarste Erinnerung an die Sorge, ‌ob das Leben noch bezahlbar ist», sagt der Politikwissenschaftler Chris Borick. «Es ist fast unmöglich, Wähler von einer Darstellung zu überzeugen, die ihre emotionale Reaktion an der Zapfsäule aufwiegt.»