Die Reederverbände wollen ihre Anfrage jedoch erneut stellen und warnen vor einer Beeinträchtigung der Verbindungen - insbesondere der Langstreckenverbindungen zu den grösseren Inseln Sizilien und Sardinien. Ohne eine Reaktion der Regierung drohen Angebotsreduzierungen oder sogar die Einstellung bestimmter Verbindungen, weil die derzeitigen Treibstoffpreise den Betrieb defizitär machen.