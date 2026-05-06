SuperMicro: Kaum Kundenverluste wegen Rechtsstreit

SuperMicro hat ebenfalls Zahlen bekannt gegeben, die über den Erwartungen des Marktes lagen. Der Gewinn je Aktie wird im Zeitraum bis zum 30. Juni zwischen 65 und 79 Cent liegen, teilte SuperMicro mit. Der Umsatz im vierten Geschäftsquartal wird voraussichtlich zwischen 11 und 12,5 Milliarden US-Dollar betragen. Von Bloomberg befragte Analysten hatten im Durchschnitt lediglich einen Gewinn von 57 Cent bei einem Umsatz von 11,2 Milliarden US-Dollar prognostiziert.