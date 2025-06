Beispiele gibt es zuhauf — wie etwa eines aus Deutschland: Ein Medizinstudent, der ein Startup gegründet hatte, besass Unternehmensanteile im Wert von 800.000 Euro. Als er das Land verliess, um in Harvard zu studieren, musste er eine Wegzugsteuer in Höhe von 200.000 Euro zahlen. In diesem speziellen Fall habe der Student die Zahlung bis zu seiner Rückkehr aufschieben und so die Abgabe vermeiden können, sagte Tobias Stöhr, Steuerberater bei der Kanzlei Rose & Partner.