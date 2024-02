Mit 7,7 Milliarden Euro verdiente das Institut rund 76 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie es am Dienstag in Turin mitteilte. Für 2024 und 2025 rechnet Bankchef Carlo Messina mit einem weiteren Anstieg auf mehr als 8 Milliarden Euro. Die Aktionäre sollen für das vergangene Jahr eine fast doppelt so hohe Dividende erhalten wie für 2022. Zudem will die Bank wieder eigene Aktien vom Markt zurückkaufen.