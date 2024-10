Die RBI ist neben der italienischen UniCredit die grösste westliche Bank in Russland. Aufgrund der Sanktionen gegen russische Finanzinstitute spielt die RBI eine zentrale Rolle für Zahlungen aus Russland in den Westen. Seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine prüft die RBI einen Rückzug aus dem Land, bewegt hat sich seitdem aber nicht viel. Neben der Notwendigkeit, einen nicht sanktionierten Käufer zu finden, ist auch die Zustimmung des russischen Präsidenten Wladimir Putin erforderlich. Die russische Tochter schrieb währenddessen satte Gewinne, was im Westen auf Kritik stiess. Die US-Sanktionsbehörde OFAC leitete etwa eine Untersuchung ein