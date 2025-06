Was bringt die Leitzinssenkungen für die Zukunft

Am Zinsmarkt sind Negativzinsen eingepreist. Ob die hiesigen Währungshüter an der nächsten geldpolitischen Lagebeurteilung vom 19. Juni 2025 den Leitzins gar um 0,50 von 0,25 auf minus 0,25 Prozent senken werden, ist eher unwahrscheinlich. Das lässt sich auch an den Äusserungen von SNB-Präsident Martin Schlegel von vergangener Woche anlässlich einer Rede in Basel ablesen.