Der Zinspeak dürfte in der Schweiz bald erreicht sein, schreibt die Genossenschaftsbank Raiffeisen in der am Donnerstag veröffentlichten Studie "Immobilien Schweiz 2. Quartal". Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat ihren Leitzins im März zum vierten Mal seit Mitte letzten Jahres angehoben.