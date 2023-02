"Wir müssen uns keine Sorgen darüber machen, was die Fed tut, wir müssen uns keine Sorgen über den Wirtschaftszyklus machen", so Morey. Wenn man sich einfach auf Qualitätsunternehmen mit starken freien Cashflows konzentriere, könne man jeden Konjunkturzyklus überstehen. Bei der Suche nach Dividendentiteln ist es nach Ansicht des Fondsmanagers von entscheidender Bedeutung, den Cashflow eines Unternehmens zu berücksichtigen. Damit stelle man sicher, dass es in der Lage ist, jedes Quartal konstant hohe Barzahlungen an die Aktionäre zu leisten.