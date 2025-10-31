Der Gewinn beim Gold sei rein buchhalterisch, da der Bestand unverändert blieb. Der Preis für ein Kilo Gold sei von 76.011 Franken Ende 2024 auf 98.024 Franken Ende September gestiegen. Die SNB wies darauf hin, dass ihr Ergebnis stark von der Entwicklung der Finanzmärkte abhänge. Starke Schwankungen seien die Regel, weshalb Rückschlüsse auf das Jahresergebnis nur eingeschränkt seien.