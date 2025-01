Das Management sei im November (bei der Vorlage der Jahreszahlen) bereits vorsichtig gewesen in Bezug auf das erste Quartal des neuen Geschäftsjahres, heisst es in einem Kommentar von Baader Helvea. Seither habe sich aber weder die Konsumentenstimmung verbessert, noch seien die Kakaopreise zurückgekommen. Im Gegenteil: Letztere sind im letzten Jahr bekanntlich massiv gestiegen und notieren mittlerweile mehr als doppelt so hoch wie vor einem Jahr (ICE Futures in GBP).