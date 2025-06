Hätten die beiden Unternehmen alle 10 Jahre ein Split 10:1 durchgeführt, wären beide Aktien heute im Bereich von 100 bis 600 Dollar oder Franken. Das ist vergleichbar mit anderen Qualitätsaktien. Hohe Kurse allein sagen nichts über die Überbewertung aus, sondern sind vielmehr ein Ausdruck von langfristigen, stabilitätsorientierten Unternehmensstils. Diese spiegelt sich auch in den eher höheren Kurs-Gewinn-Verhältnissen (KGV) mit 43.70 (Lindt) und 24.55 (Berkshire) wider.

Teuer gleich besser?

So weit, so gut, aber was «erhält» man nebst dem Statussymbol im Gegenzug? Die Beteiligung an Warren Buffetts Unternehmen bringt keine dividendenbezogenen Vorteile mit sich, denn es werden keine Ausschüttungen vorgenommen. Hier verlassen sich Investoren also auf langfristig positiven Rendite - mit Erfolg. In den letzten 20 Jahren ist der Kurs um 790,45 Prozent gestiegen, was einer jährlichen Rendite von 13,3 Prozent entspricht. Zum Vergleich: der S&P 500 verzeichnet rund 10 bis 11 Prozent.