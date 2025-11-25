Wie das Bundesamt am Dienstag mitteilte, üben 40 Prozent der Absolventinnen und Absolventen einer solchen Ausbildung ein Jahr nach deren Abschluss eine Führungsfunktion aus. Auch vier Jahre nach dem Abschluss liegt der Prozentsatz bei vierzig Prozent - bei den Männern ist der Prozentsatz höher als bei den Frauen.