Kein anderer Titel des Swiss Market Index (SMI) war in dieser Woche so stark wie die Aktie von Geberit. Mit einem Zuwachs von 8,7 Prozent bis am frühen Freitagnachmittag überflügelt sie die Valoren von Sika (+3,2 Prozent) und Holcim (+2,9 Prozent), die nun Rang zwei und drei in der Liste der besten SMI-Titel der ersten Märzwoche einnehmen.