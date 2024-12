Die Zürcher Kantonalbank (ZKB) sieht in einer neuen Studie einiges an Kurspotenzial bei der Aktie. Helvetia befinde sich in einer guten Geschäftsverfassung und könne jeweils vorteilhafte Kennzahlen ausweisen. Ein gewisses Verbesserungspotenzial bestehe vor allem in der Nichtlebensversicherung, die zu wenig profitabel sei. "Gemäss den Ankündigungen anlässlich des Kapitalmarkttags vom 12.12.24 soll sich dies in der neuen Strategieperiode, die 2025 anläuft und bis Ende 2027 dauert, jedoch ändern", schreibt die ZKB. Helvetia werde verschiedene Massnahmen ergreifen, um die operative Nichtlebenprofitabilität zu steigern.