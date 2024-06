Der Handelsumsatz mit Aktien, Obligationen, ETFs und Derivaten stieg im Mai im Monatsvergleich um knapp 15 Prozent auf 105,6 Milliarden Franken. Am stärksten zog dabei der Umsatz mit Obligationen an. Er verdoppelte sich mit einem Plus von knapp 84 Prozent annähernd. Dagegen stagnierten die Umsätze mit Aktien (+0,3 Prozent) und ETF (-0,4 Prozent) in etwa auf Vormonatsniveau. Der Umsatz mit Derivaten ging derweil um fast einen Fünftel zurück.