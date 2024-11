Wären die Prämien in der Grundversicherung und in den Zusatzversicherungen insgesamt stabil geblieben, hätte den Haushalten gemäss BFS mehr Geld für den Konsum oder zum Sparen zur Verfügung gestanden. Und die Prämien in der Grundversicherung werden weiter steigen. Bis 2025 rechnet das Bundesamt für Gesundheit (BAG) mit einem durchschnittlichen Wachstum von sechs Prozent.