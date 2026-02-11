Sollte sich die finanzielle Lage der IV kurzfristig weiter verschlechtern, müssten laut dem Bundesrat bereits vor Inkrafttreten der IV-Reform Massnahmen getroffen werden, um die Finanzierung der laufenden Ausgaben der Versicherung sicherzustellen. Die Verwaltung prüfe derzeit, wie die erforderliche Liquidität der IV jederzeit sichergestellt werden könne.