Der Bauchemiekonzern Sika hat auch im Geschäftsjahr 2023 ein hohes Wachstumstempo angeschlagen. Der Umsatz kletterte um 7,1 Prozent auf 11,24 Milliarden Franken, wie Sika Anfang Oktober in einem Communiqué bekannt gab. Währungseffekte schmälerten die Verkäufe aber um deutliche 7,4 Prozent - in Lokalwährungen gerechnet wäre Sika also um 14,5 Prozent gewachsen. Nahezu alle Währungen haben sich gegenüber dem Schweizer Franken stark abgewertet.