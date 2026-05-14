Die stockenden Friedensbemühungen im Iran-Krieg haben den Ölpreis am Donnerstag leicht angeschoben. Das Nordseeöl Brent ‌und ⁠das US-Öl WTI verteuerten sich um 0,7 Prozent auf 106,35 beziehungsweise ⁠101,74 Dollar je Barrel. Gespannt schauten die Investoren nach Peking, wo US-Präsident ‌Donald Trump und der chinesische Staatschef Xi ‌Jinping zu einem zweitägigen Gipfeltreffen ​zusammenkommen. Anleger hofften, dass Trump China dazu ermutigen wird, den Iran zu einem Abkommen mit Washington zu bewegen, um den seit Ende Februar andauernden Krieg zu beenden. Die Investoren am ‌Ölmarkt seien in einer abwartenden Haltung, schrieben die Analysten von ING in einem Kommentar. Möglicherweise setzten sie jedoch zu grosse ​Hoffnungen in die Gespräche zwischen den USA und ​China.