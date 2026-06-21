Besonders stark betroffen ist Kakao. Laut dem Investmenthaus WisdomTree hat jeder starke El Niño in den vergangenen 55 Jahren die Kakao-Produktion verringert. In Westafrika, wo mit der Elfenbeinküste und Ghana die ​beiden grössten Produzenten liegen, führte das letzte Phänomen zunächst zu extremen Regenfällen und Pilzbefall, gefolgt von ​grosser Hitze und trockenen Winden. In der Folge verdreifachte sich der Kakaopreis ​im Jahr 2024 und erreichte Rekordwerte. «Jeder denkt, El Niño sei nur mit Dürren in Westafrika verbunden. Das stimmt nicht unbedingt», sagt Jim Roemer von der ‌Beratungsfirma Best Weather. Aufgrund des Klimawandels könne es anfangs auch zu viel Regen geben.