Zur Erinnerung: Georg Fischer hatte im Oktober letzten Jahres angekündigt, sich künftig auf die Bereiche Wasser und andere Flüssigkeiten konzentrieren und die Divisionen Machining und Casting verkaufen zu wollen. Das künftige Geschäft ist aufgeteilt in die Divisionen Piping Systems, die Rohrleitungssysteme für den Transport von verschiedenen Flüssigkeiten herstellt, und Building Flow Solutions, die nach dem Kauf von Uponor neu gebildet wurde.