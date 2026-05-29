Im kommenden Jahr könnte der Dollar ihrer Ansicht nach allerdings in schwierigeres Fahrwasser geraten, sollten die Forderungen nach einer geldpolitischen Lockerung aus dem Weissen Haus trotz erhöhter Inflationsraten wieder in den Vordergrund rücken. Dies dürfte Ängste hinsichtlich einer ‌Erosion der Fed-Unabhängigkeit schüren und die Währung entsprechend belasten, sagte die Commerzbank-Expertin. Die Angst vor dem Verlust der ​Unabhängigkeit der Fed hatte der US-Währung vor allem im letzten Jahr deutliche Verluste eingebrockt. Der Dollar-Index brach - belastet auch durch die Zollpolitik Trumps - um mehr als neun Prozent ein. Trump hatte angesichts der Diskussionen um die Nachfolge des damaligen Fed-Vorsitzenden Jerome Powell immer wieder betont, dass der neue Fed-Chef seinen Vorstellungen folgen ‌müsse.