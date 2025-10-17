Es verringerte sich um 41 Milliarden auf 1,775 Billionen Dollar, wie das US-Finanzministerium am Donnerstag (Ortszeit) in Washington mitteilte. Dabei glichen höhere Einnahmen aus den von US-Präsident Donald Trump eingeführten Zöllen und drastische Kürzungen im Bildungsetat gestiegene Ausgaben für Gesundheit, Rente und die Zinslast aus. Im Fiskaljahr 2024 hatte das Defizit noch 1,817 Billionen Dollar betragen. Es ist der erste Rückgang des jährlichen Defizits seit 2022.