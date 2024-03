Lindt hat Ana Dominguez per 1. Juli die Verantwortung für das Nordamerika- und Mexikogeschäft mit den dortigen Töchtern Russell Stover und Ghirardelli übertragen und sie somit in die Geschäftsleitung befördert. Sie wird neben General Counsel Jennifer Picenoni und Nicole Uhrmeister die dritte Frau im Top-Management sein. Ihr Vorgänger Rolf Fallegger geht in den Ruhestand.