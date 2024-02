Aufgeschlüsselt nach Segmenten betrug der Umsatz in Aktien 60,9 Milliarden Franken (+5,4 Prozent gegenüber dem Vormonat, -13 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat), in Obligationen 46,3 Milliarden Franken (VM +101 Prozent, VJ +239 Prozent), in ETFs 5,1 Milliarden Franken (VM -5,9 Prozent, VJ +6,6 Prozent) und in verbrieften Derivaten 0,61 Milliarden Franken (VM +2,5 Prozent, VJ -20 Prozent). Die Zinswende an den Finanzmärkten zeigte sich somit im Handel mit Obligationen, der vor allem im Vergleich zum Vorjahresmonat sehr stark zulegte.