Die Frauen verdienten 2020 in der Schweiz für eine gleichwertige Arbeit durchschnittlich 18,4 Prozent weniger als die Männer. Deutschland und Österreich weisen ähnliche Werte wie die Schweiz auf (18,3 Prozent beziehungsweise 18,9 Prozent), wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Dienstag mitteilte. Am höchsten ist das Verdienstgefälle demnach in Estland (21 Prozent) und Lettland (22,3 Prozent). In den Niederlanden, die sich durch eine vergleichbare Erwerbsbeteiligung der Frauen wie die Schweiz auszeichnen, ist es niedriger (14,2 Prozent). Im Schnitt beträgt das Verdienstgefälle in den EU-Staaten 13 Prozent.